Brood en Spelen: roze zwembroek maakt weinig indruk op waterpolosters De Ham

Op de sportredactie van NH heeft verslaggever Thomas Brood een enorm grote mond, maar na een avondje meetrainen met de waterpolosters van De Ham zingt hij een toontje lager. Hij had zelfs een speciale roze zwembroek aangeschaft, maar ook daarmee maakte hij geen indruk bij de atleten.

"Die kleur kan echt niet", aldus De Ham-trainer Henk ten Kley. De kleur viel bij de Zaanse vrouwen nog aardig in de smaak, maar die hadden andere kritiek. 'Te groot' en 'Niet echt charmant', klonk het in zwembad van Krommenie.

Scoren!

Brood wilde tijdens de training in iedere geval een doelpunt maken. Of dat lukt zie je in de bovenstaande reportage.