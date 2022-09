Brood en Spelen: "Waarom ben ik hieraan begonnen met dat vette lijf van mij?"

In de nieuwe rubriek 'Brood en Spelen' maakt verslaggever Thomas Brood kennis met diverse sporten. In deze aflevering werkt hij zich het snot voor de ogen om zich klaar te maken voor de Dam tot Damloop. Atleet Ronald Schröer neemt hem op sleeptouw.

In de weken daarna ging hij zelfstandig aan de slag. "Waarom ben ik hieraan begonnen met dat vette lijf van mij?", vraagt Brood zich af na zijn eerste individuele training.

Een maand geleden begon Brood met de voorbereiding. Op de atletiekbaan van AV Castricum zette Schroër de verslaggever aan het werk. Na vijftien rondjes plofte hij uitgeblust neer. "Dit gaat heel lastig worden om de Dam tot Damloop uit te lopen", is het commentaar van Schroër na afloop.

Dit weekend vindt de Dam tot Damloop plaats met Thomas Brood als één van de deelnemers. Maandag 19 september is in de volgende aflevering van Brood en Spelen te zien of hij de finish haalt na tien Engelse mijl.