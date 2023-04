Veel verdriet en verbijstering na dood 5-jarig meisje in Alkmaar

Een dag na het overlijden van een 5-jarig meisje, na een botsing tussen de bakfiets waar ze in zat en een motorrijder, overheerst vooral veel verdriet in Alkmaar. Op de plek van het ongeluk is een speciale gedenkplek ingericht. "Iedereen hier in de buurt kent het gezin, ze zijn hier zo geliefd."

Gistermiddag kwam het meisje van 5 in Alkmaar om het leven. Een motorbestuurder raakte haar op de Nicolaas Beetskade. Ze zat in een bakfiets. Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af en het meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze is uiteindelijk aan haar verwondingen overleden.

Op de plaats van het ongeluk komen mensen bij elkaar om te rouwen en steun te betuigen. Er liggen bloemen en kransen, kaarsjes en brieven. Naast de mensen uit de buurt en van de sportclub Alcmaria Victrix leggen ook onbekenden bloemen neer. Er staan mensen te praten en te huilen. "Iedereen hier in de buurt kent dit gezin, ze zijn hier zo geliefd", zegt een voorbijlopende man. Fietsers rijden langzaam langs en automobilisten kijken naar de groep omstanders en bossen bloemen. Een hardloper stopt en houdt een moment stilte. Een buurtbewoner komt een bloemetje neerleggen.



Ook online stromen honderden reacties binnen van medeleven. "Een verschrikkelijk ongeval, heel veel sterkte voor iedereen" en "wat een nachtmerrie", zo klinkt het op het internet. Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar, reageert verslagen op het dodelijke ongeluk. Artikel loopt na tweet door.

De politie roept iedereen die het dodelijk ongeluk heeft zien gebeuren, op om bij behoefte aan steun contact op te nemen met Slachtofferhulp. "Dit is een triest incident met een grote, emotionele impact", zo zegt de politie. Motorrijder opgepakt Over het ongeluk van gisteren wordt veel gespeculeerd in de stad. De bestuurder van de motor, een 26-jarige inwoner van Alkmaar, raakte ook gewond. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis en later door de politie aangehouden. Hij wordt verhoord.