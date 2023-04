Kind overleden na ongeluk motor en bakfiets in Alkmaar

Een kind is vanmiddag overleden na een botsing in Alkmaar. Het noodlottige ongeluk gebeurde rond half twaalf vanochtend aan de Nicolaas Beetskade in Alkmaar.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de bakfiets en de motor met elkaar in botsing. Het kind dat in de bakfiets zat, was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden. Het slachtoffertje is nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar korte tijd later.

De politie onderzoekt de toedracht en komt graag in contact met getuigen. Ook zoekt de politie getuigen die de motor vlak voor het ongeluk hebben zien rijden in Alkmaar