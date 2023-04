Steeds meer mensen vinden de weg naar de moskee in Den Helder, iftar druk bezocht

De laatste tien dagen van de ramadan zijn aangebroken, in één van deze dagen valt de Laylat al-Qadr (De Waardevolle Nacht): de allerheiligste nacht van de vastenmaand. In de moskee in Den Helder was het gisteravond tijdens het zonsonderganggebed en de iftar, de maaltijd die na zonsondergang gezamenlijk genuttigd wordt, dan ook extra druk.

In de gangen van de oude basisschool klinkt de adhan, een gebedsoproep. De zon is onder en er mag weer gegeten en gedronken worden. Een grote groep mannen van jong en oud verzamelt zich voor de gebedsruimte en drinkt een glas water of melk. Een bakje dadels gaat rond. Ondertussen worden de schoenen uitgetrokken en gaan de mannen de gebedsruimte in. Het zonsonderganggebed begint.

Op welke datum de Laylat al-Qadr precies valt, weet niemand. Wel is duidelijk dat het op een oneven getal in de laatste tien dagen van de ramadan is. In deze heilige nacht is volgens overleveringen de koran neergezonden. Moslims worden verwacht deze nacht in gebed door te brengen, omdat het een waarde heeft van duizend maanden. Met andere woorden: deze ene nacht is beter dan 83,3 jaar, een heel mensenleven.

Iedereen welkom

Het gebed duurt een minuut of tien. Naderhand verlaten de mannen langzaam weer de gebedsruimte. Een stukje verderop, in een oud klaslokaal, is nu de eetzaal. Die zit vol mensen uit allerlei landen: Marokkanen, Nederlanders, Afrikanen, Irakezen. Iedereen is welkom. Er wordt harira-soep met rijst en kip uitgedeeld.

Volgens Rizwaan Khan, voorzitter van de moskee, is het heel belangrijk dat de deuren voor iedereen openstaan. Steeds meer mensen, voornamelijk jongeren, vinden volgens hem de weg naar de moskee. Dat komt, denkt hij, omdat het leven nu zo ingewikkeld is. We weten vaak niet wie we zijn, het moslimgeloof kan je daarbij helpen. "Allah verwelkomt iedereen. Geen zonde is groter dan Allah", aldus Khan.

Tekst gaat verder onder de foto.