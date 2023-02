Moskee Den Helder haalt bij het middaggebed 2.740 euro op voor aardbevingsslachtoffers

Het middaggebed bij de Nida ul Islam Moskee in Den Helder staat vandaag in het teken van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het thema van de preek is liefdadigheid, vertelt voorzitter Rizwaan Khan. Het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor de aardbevingsslachtoffers. Khan: "Al geef je maar een euro, daar kan iemand eten van halen. Dat kleine beetje helpt allemaal."

Direct na de aardbevingen kwamen de vragen binnen bij Khan: waar kunnen we doneren? Het bestuur van de moskee koos ervoor om geld op te halen tijdens de dienst op vrijdag.

“Het is zeker een schok”, zegt Khan over de impact van de aardbevingen op de islamitische gemeenschap in Den Helder. “Naarmate de dagen vorderen zien we meer beeldmateriaal, video’s van de situatie. Het raakt mensen heel erg, het is in- en intriest. Het is niet te bevatten voor ons.”

Bekijk in de video de gebedsdienst en inzameling die de moskee organiseert: