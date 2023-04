Spoorwerkzaamheden zorgen dit weekend voor langere reistijd, NS zet bussen in

Bij Zaandam kun je verder reizen per bus. Deze vertrekken vanaf het station Purmerend Overwhere. Ook de metro in Amsterdam wordt aangeraden door de NS. Door het vervangende vervoer moet rekening gehouden worden met een extra reistijd van ongeveer een half uur. Verwacht wordt dat alle werkzaamheden in de nacht van zondag op maandag afgerond zijn.

Tijdens deze dienstregeling rijden er twee treinen per uur vanuit Enkhuizen richting Zaandam. Alle treinen vertrekken zes minuten voor het hele uur, of zes minuten voor het halve uur.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]