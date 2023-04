Verdachten brutale straatroof op klaarlichte dag in Blokker zijn minderjarige jongens

Het 14-jarige slachtoffer was dinsdagmiddag in een speeltuin aan het chillen, voordat hij naar huis ging. Toen hij vanaf de Bramleylaan in Blokker op weg was naar huis, passeerden twee jongens hem op een scooter. De jongens stapten van de scooter af en één van hen begon het slachtoffer te mishandelen.

Enkele minuten later kwamen drie anderen bij de twee aanvallers staan en begon één van hen het slachtoffer ook te mishandelen. De 14-jarige jongen werd daarna beroofd van zijn eigendommen. Het slachtoffer wist te ontkomen, waarna hij de politie inschakelde. Die verspreidde vervolgens een Burgernet-bericht. Door deze actie kon de politie uiteindelijk vier van hen aanhouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, maar is wel erg geschrokken.

Het is nog niet duidelijk waar het slachtoffer van is bestolen. Het onderzoek is nog in volle gang, laat de politie aan NH/WEEFF weten. Wat de rollen zijn geweest van de verdachten bij de beroving wordt nog onderzocht.