Minderjarige op klaarlichte dag beroofd in Blokker, vier aanhoudingen

Rond 16.00 uur kreeg de politie melding van de straatroof, vertelt een woordvoerder van de politie aan NH. Daarop verspreidden zij een Burgernet-bericht. De politie vroeg buurtbewoners uit te kijken naar een zestal personen. Door deze actie kon de politie uiteindelijk vier van hen aanhouden. Zij zijn meegenomen naar het bureau.

Het is nog niet duidelijk waar de minderjarige van is bestolen. Het onderzoek is nog in volle gang, laat de politie weten.