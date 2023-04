Zwaargewonde fietser (14) in Koog aan de Zaan is zoon van Wolter Kroes

De minderjarige fietser die gisteren zwaargewond raakte bij een frontale botsing met een scooter is de zoon van zanger Wolter Kroes, zo bevestigt de zanger aan NH. Via zijn Instagram laat Kroes weten dat zijn zoon met een zware hersenschudding en scheurtje in zijn schedel in het ziekenhuis ligt.

Gisterenavond rond 18.45 uur botste een 14-jarige jongen op de Guisweg in Koog aan de Zaan met zijn e-bike op een scooter. De minderjarige fietser was niet goed aanspreekbaar na het ongeluk en werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Zware hersenschudding

Een dag later blijkt de 14-jarige gewonde de zoon van zanger Wolter Kroes te zijn. Via een Instagram bericht laat hij weten dat hij samen met zijn vrouw een 'ontzettend spannende en angstige nacht' heeft gehad, vol met emoties en verdriet. Op de bijgevoegde foto is zijn zoon in een ziekenhuisbed te zien, hij blijkt flink gewond te zijn geraakt. Zo liep hij door de frontale botsing een breukje in zijn schedel en zware hersenschudding op.

Kroes en zijn vrouw zijn positief over het herstel van hun zoon, zo laat hij weten. "Hij reageert gelukkig weer overal op en maakt alweer kleine grapjes." Hij bedankt al zijn volgers voor alle ontvangen steun.