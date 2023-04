Fietser (14) op e-bike gewond na frontale botsing met scooter

Een 14-jarige jongen is vanavond op de Guisweg in Koog aan de Zaan met zijn e-bike frontaal op een scooter gebotst. De jongen is naar het ziekenhuis vervoerd met onbekend letsel.

Fietser Koog aan de Zaan gewond - Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

Het ongeluk vond rond 18.45 uur plaats op het fietspad. Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat uit onderzoek door de Verkeersongevallenanalyse blijkt dat de bestuurder van de e-bike waarschijnlijk op de verkeerde kant van de weg terecht is gekomen. "Daarbij is hij frontaal tegen de scooter geklapt." Niet aanspreekbaar Op het moment dat de politie ter plaatse was, was de 14-jarige jongen niet goed aanspreekbaar. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Met de scooterrijder was 'niet zo veel aan de hand', aldus de woordvoerder. De fietser reed ten tijde van het ongeluk naast iemand, ook deze persoon bleef ongedeerd.