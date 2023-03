De Peiling: e-bikes maximaal 20 km/uur

Steeds meer e-bikes, steeds meer ongelukken. Daarom wil Amsterdam een maximumsnelheid invoeren van 20 kilometer per uur. Nou zijn die rondrazende Van Moofs, Fatbikes en Velorettis niet alleen een Amsterdams probleem, maar ook in de rest van de provincie. Is een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur een goed idee. Of is dat wel héél erg sloom?

Elektrische bakfietsen vol kinderen, flitsbezorgers of groepjes scholieren die langs scheuren met hun Van Moof of Fatbike. Ze zoeven je aan alle kanten voorbij, soms wel met 30 tot 35 kilometer per uur. De laatste jaren is de populariteit van deze snelle fietsen enorm gestegen. Maar liefst vijftig procent van de nieuw verkochte fietsen is een e-bike.

Vijftig procent meer ongevallen

Hierdoor is het drukker, krapper en vooral gevaarlijker op de fietspaden. Zo waren er in 2022 vijftig procent meer ongevallen met elektrische fietsen ten opzichte van het jaar daarvoor. Amsterdam wil de snelheid van elektrische fietsen terugbrengen naar 20 kilometer per uur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de rest van onze provincie ontstaan er meer ongelukken door e-bikes.

Moet er een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur komen op e-bikes of is dat niet nodig?