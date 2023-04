De 'idioterie' is uit West-Friese huizenmarkt en dat is goed nieuws voor Leon

Binnen één dag 40 bezichtigingen voor een huis moeten inplannen, die tijden zijn voor de West-Friese makelaar Ramon Stoffer verleden tijd. De huizenmarkt lijken een nieuw evenwicht te hebben gevonden en van fors overbieden is steeds minder sprake. En dat is goed nieuws voor huizenzoekers, zoals Leon de Gier uit Oostwoud.

Leon de Gier koopt een woning in Midwoud - NH Nieuws / Michiel Baas

Nog maar 31 procent van de woningen werd in het eerste kwartaal van 2023 boven de vraagprijs verkocht. Een jaar geleden was dit percentage nog 81. De gemiddelde verkoopprijs in Nederland daalde het afgelopen jaar landelijk gezien met 8,2 procent. In de kop van Noord-Holland was dit 'slechts' 7 procent. Ramon Stoffer is naast makelaar van Westfries Goed ook NVM-voorzitter van de afdeling Noord-Holland Noord. Hij zag het aantal transacties met 7 procent toenemen, terwijl dit landelijk licht daalde. Opmerkelijk is dat de kop van Noord-Holland Noord 2,7 procent minder vraagt voor een woning, terwijl dit landelijk juist 6 procent stijgt. "Realistisch vragen leidt tot een betere opbrengst", zegt Stoffer. Idioterie Hij vervolgt: "De idioterie is er wel uit. De vraagprijs is iets vriendelijker en de echte uitschieters, zoals 370 duizend euro voor een middenwoning, zien we niet meer. Je ziet een nieuwe balans ontstaan tussen de vraagprijs en de hypotheekrente die moet worden opgehoest. Al heb ik geen glazen bol." Rouwig is hij er niet om. "Als makelaar was het verschrikkelijk om een dag nadat een huis online kwam 40 bezichtigingen in te moeten plannen. Nu hebben we weer de tijd om met mensen door het huis te lopen en om het voor alle partijen passend te maken. Dat is waarom we voor het vak van makelaar hebben gekozen."

Het aanbod aan huizen stijgt ook, al is het nog niet voldoende, weet Stoffer. Maar nu er meer woningen te koop staan, krijgen meer mensen de kans om een huis te kopen. Zo is het voor de 26-jarige Leon de Gier uit Oostwoud eindelijk raak. "Het zou leuk zijn als het binnenkort lukt om een huis te kopen", zei hij vorig jaar juli tegen NH. Hij had toen drie keer zijn neus gestoten in de lange zoektocht naar een eigen onderkomen. Hij staakte tijdelijk de zoektocht, murw gebeukt door de (te) hoge bedragen en de oneindige rij belangstellenden. Bij de laatste bezichtiging was hij één van de twaalf. Nu had hij meer geluk. "Ik wist via via dat er een huis te koop kwam in Midwoud. Ik heb een briefje in de deur gedaan en na de bezichtiging was ik gelijk enthousiast. Toen ik de vraagprijs bood, waren we gelijk akkoord." Morgen wordt het voorlopig contract ondertekend. "In principe kan ik er zo in, maar er zal hier en daar nog wel wat geklust worden. Ik heb wat geduld moeten hebben, maar ben er heel blij mee."