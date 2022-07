Minder kijkers, maar het is nog altijd lastig om in West-Friesland een huis te kopen

Gezocht: betaalbare woning in Oost- of Midwoud. Al anderhalf jaar houdt Leon de Gier (26) uit Oostwoud huizensite Funda nauwlettend in de gaten. In de hoop dat hij eindelijk toe kan slaan bij 'zijn' droomhuis. "Het zou leuk zijn als het binnenkort lukt om een huis te kopen."

Hij deed drie keer een bezichtiging bij een koophuis. Drie keer werd hij (flink) overboden. "In één geval was de vraagprijs 275.000 euro. Ik bood 295.000, maar uiteindelijk werd het huis verkocht voor 320.000 euro. Daarin kon en wilde ik ook niet meegaan."

De Gier is sinds anderhalf jaar serieus op zoek naar een huis. De hoop op een huurhuis heeft hij opgegeven. "Ik sta wel ingeschreven en heb ik mij ook wel ingeschreven voor de huurhuizen die onlangs in Midwoud zijn gebouwd. Toen was ik nummer 400 zoveel. Dan weet je het wel..."

Volgens nieuwe cijfers die makelaarsvereniging NVM vandaag presenteerde, koelt de huizenmarkt in Nederland iets af. Er staan meer huizen te koop. Niet alleen in Amsterdam , maar ook daarbuiten zoals in West-Friesland. Volgens Vincent Vermeulen van makelaarskantoor Van 't Riet uit Hoorn verandert er verder nog niet heel veel op de woningmarkt. Het gros van de huizen wordt nog steeds boven de vraagprijs verkocht. Het aantal bezichtigingen daalt wel vooral vanwege de verminderde leencapaciteit."

Samen met twintig of wel dertig geïnteresseerden bieden op hetzelfde huis. Het was tot voor kort geen uitzondering, weet De Gier. "Maar bij het laatste huis zei de makelaar dat er 'slechts' twaalf bezichtigingen waren. Wat dat betreft wordt het iets beter. Maar twaalf is evengoed nog best veel. Zeker als daarvan meer dan de helft een bod uitbrengt."

Vermeulen: "In de afgelopen periode waren we bij de verkoop van een huis vaak niet meer dan een portier en procesbegeleider. We lieten de geïnteresseerden binnen en zorgden dat de verkoop werd afgehandeld. Nu kunnen we weer wat meer van onze makelaarsskills laten zien. We moeten weer wat meer ons best doen en soms weer onderhandelen. Dat vind ik prima."

Leon de Gier heeft het geluk dat hij op financieel vlak hulp krijgt van het thuisfront. "En ik ben vrij goed in sparen. In je eentje is het eigenlijk niet te doen. Of je moet de gunfactor hebben bij degene die het huis verkoopt."

Bewuste afwegingen

Leon maakt steeds bewuste afwegingen in zijn hoofd, vertelt hij. "Wat kost het huis, wat moet er nog aan gebeuren en wat heb ik er maximaal voor over?"

Het aanbod aan huizen dat te koop staat is met ruim 40 procent gestegen, in vergelijking met een jaar eerder. Toch is het is voor starters niet gemakkelijk om een entree op de huizenmarkt te maken, merkt ook De Gier. "Veel vrienden blijven langer thuis wonen. Ook vrienden die wél samen zijn, komen moeilijk aan een huis."

De Gier blijft verder zoeken. "Ik heb het gelukkig thuis goed naar mijn zin, wat dat betreft hoef ik niet heel snel het huis uit. Maar het zou leuk zijn als het binnenkort lukt om een huis te kopen."