Tweejarige Amin uit Huizen woensdag in besloten kring herdacht in An-Nasr moskee

De tweejarige peuter Amin die maandag in Huizen overleed, wordt woensdag in de An- Nasr moskee herdacht. Daarna wordt het jongetje begraven in Almere. Maandag werd de peuter door hulpdiensten uit een sloot gehaald en gereanimeerd. Die hulp was helaas te laat.

"Morgen zal na het middaggebed het Djanazah gebed plaatsvinden voor ons lieve zoontje en broertje Amin. Na het gebed wordt onze lieve Amin begraven in Almere", zo valt te lezen op Facebook. De An-Nasr moskee in Huizen bevestigt dit.

Grote schok

Er werd maandag groot alarm geslagen nadat er een melding kwam over een 'persoon te water' bij de slotplaats. Tientallen brandweermensen, ambulancepersoneel, agenten en een traumahelikopter kwamen voor hulp aan het slachtoffer. De schok is nog steeds groot in Huizen. Op de plek waar het gebeurde worden bloemen gelegd.

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe het jongetje in het water terecht is gekomen. Er doen verschillende verhalen de ronde in de buurt. Woordvoerder Leonie Loupias van kinderopvang Huizen geeft aan dat aandacht en medeleven nu uitgaat naar de ouders, betrokkenen en medewerkers. Verder wil de kinderopvang het politieonderzoek, dat nog bezig is, afwachten.