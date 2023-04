Schok groot na drama in Huizen: buurt legt bloemen voor overleden peuter (2)

De tragische dood van de peuter in Huizen, die gisteren overleed nadat hij in het water belandde, hakt er flink in in de buurt. De flat waar de ouders van de peuter wonen, de sloot waar het drama plaatsvond en de naastgelegen peuterspeelzaal zijn een verdrietig aangezicht. Buurtbewoners en andere mensen leggen bloemen.

Nog veel onduidelijk

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe het jongetje in het water terecht is gekomen. Er doen verschillende verhalen de ronde in de buurt.

De politie doet op dit moment onderzoek.