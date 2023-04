Slachtoffer treinramp Hoofddorp (1992) 'trillend op benen' na fataal ongeluk Voorschoten

Het dodelijke treinongeluk bij Voorschoten van afgelopen nacht doet menigeen denken aan een ongeluk van ruim dertig jaar geleden. Zo ook dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Joyce Sylvester (57) die in de intercity zat die in de vroege ochtend van 30 november 1992 bij Hoofddorp ontspoorde. "Het werpt je terug in de tijd."

Joyce Sylvester (57) overleefde treinramp Hoofddorp - Door Rijkspolitie Dienst Luchtvaart, afdeling Luchtvaartfotografie - Rijksoverheid.nl, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27482725 & Voorlichting (eigen werk), CC BY-SA 3.0

Dat zegt ze in gesprek met NH Nieuws. Sylvester was om 6.50 uur op Amsterdam Centraal in de trein naar Vlissingen gestapt om op tijd op haar werk op een ministerie in Den Haag te zijn. Kort nadat de intercity de Schipholtunnel heeft verlaten, gaat het mis. “Bij Hoofddorp begint de trein te schudden. Er volgen een klap naar links, twee klappen naar rechts, nog een klap naar links en dan komt de trein iets omhoog.” Abrupt einde Zo eindigt rit 2712 van Amsterdam naar Vlissingen de bewuste ochtend om 7.12 ‘abrupt ter hoogte van Hoofddorp’, schreef onderzoeker Erwin Muller van de Universiteit Leiden in 2011 in een publicatie over rampen en crises. Bouwvakkers die in de buurt aan het werk zijn en het ongeluk zien gebeuren, snellen toe om eerste hulp te verlenen. Omdat ze een sloot over moeten om bij de trein te komen, leggen ze een noodbrug aan. Niet veel later worden via diezelfde noodbrug de eerste slachtoffers afgevoerd.

Slachtoffers Veertien passagiers raken zwaargewond en achttien lichtgewond. Het Vennepse hotel de Rustende Jager doet die ochtend dienst als opvanglocatie voor passagiers. Twee uur na de ramp zijn alle slachtoffers naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Sylvester wordt niet door bouwvakkers, maar door een automobilist gered. De man ziet het treinongeluk gebeuren, gaat met gevaar voor eigen leven de voorste coupé in en haalt de toen 27-jarige Sylvester eruit. Ze ligt drie weken in coma, en heeft tien jaar nodig om weer helemaal de oude te worden. De ramp kost vijf mensen het leven, onder wie vier inwoners van Amsterdam en een 48-jarige Uithoornaar. Net als Sylvester zaten zij allemaal in de voorste coupé, wat de oud-burgemeester van Anna Pauolowna en Naarden extra dankbaar maakt dat ze nog leeft. "Hij is echt mijn redder, we hebben nog steeds contact", zei ze in 2017 - exact 25 jaar na de treinramp - tegen NH Nieuws over de man die haar uit de trein haalde. Bekijk hieronder beelden van de ramp. Lees verder onder de video.

Treinramp in Hoofddorp - NH

"Kippenvel", beschrijft Sylvester haar gevoel toen ze vanochtend opstond met het nieuws dat er wéér een treinongeluk was gebeurd. "Je lichaam komt weer in een staat van nood", zegt ze in gesprek met NH Nieuws. Kraanmachinist dodelijk slachtoffer In een tweet schrijft ze mee te leven met de slachtoffers en de nabestaanden van het dodelijke slachtoffer. Dat is de man die de kraan bestuurde waar de trein tegenaan botste, een werknemer van bouwbedrijf BAM.

Naar de exacte toedracht van het ongeluk van vannacht bij Voorschoten wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Wel is inmiddels duidelijk dat er - net als in 1992 - werkzaamheden gaande waren. Eerdere ontsporing Twee dagen voor het fatale ongeluk van 30 november 1992 ontspoort er al een trein in de tijdelijke S-bocht die bij Hoofddorp is aangelegd. Iedereen kan die 28 november de bewuste trein ongedeerd verlaten, maar twee dagen later gaat het alsnog faliekant mis. "Ik hoop dat de NS hiervan leert, net als van het ongeluk waarbij ik betrokken was", zegt Sylvester. "Wat kan zorgvuldiger?"

Eén dode en tientallen gewonden bij treinongeluk Voorschoten - BSR Agency/Patrick van Katwijk