KLM mag piloot ontslaan na 20 jaar grensoverschrijdend gedrag: "Stelletje kutwijven"

Die stewardess had eerder aangifte tegen de piloot gedaan, omdat hij haar zou hebben gedwongen seks met hem te hebben en haar zou hebben belemmerd de hotelkamer te verlaten. De gezagvoerder is hiervoor een week geschorst, maar tot een vervolging kwam het niet. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen sprake van een strafbaar feit.

Op een bestemming gaat hij in zijn hotelkamer luidruchtig tekeer met een sekswerker, terwijl zijn collega's in de kamers ernaast liggen. De piloot zegt zich er niks van te kunnen herinneren, ontkent de beschuldigingen en claimt dat een stewardess ze uit wraak heeft verzonnen. Zij zou volgens hem anderen opgeroepen hebben ook meldingen te doen, als doel hem 'op te hangen'.

Voor KLM waren de meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag de aanleiding om de gezagvoerder de laan uit te sturen. De man, die in 1995 bij KLM als piloot in dienst trad, zou bij zich bij collega's schuldig hebben gemaakt aan ongewenste aanrakingen, bedreiging, stalking en verkrachting. Bovendien zou hij hen ongevraagd pornografisch materiaal hebben laten zien.

De piloot maakt volgens meerdere bemanningsleden ongevraagd opmerkingen over seksuele handelingen, zoals een trio dat hij zou hebben gehad met een moeder en een dochter. Hij stelt zich autoritair op, scheldt vrouwelijke collega's uit en denigreert ze met opmerkingen als: "ik ben helemaal klaar met jullie stelletje kutwijven" en "ik ga naar een discotheek waar ik gisteren was. Daar heb ik een chick geneukt en die ga ik vanavond weer neuken."

Gebakjes

De piloot heeft zich op meerdere bestemmingen misdragen. In Moskou wordt hij door de politie uit een winkel gehaald, nadat hij in dronken staat hapjes nam van meerdere gebakjes. Op de luchthaven van Barcelona schreeuwt hij tegen het grondpersoneel en een trouwe klant van KLM, die in een rolstoel zit en volgens hem de vlucht vertraagt.

Gedrogeerd

In Tel Aviv gaat hij opnieuw tekeer tegen grondmedewerkers. Op de Israëlische luchthaven schreeuwt en beledigt hij het technische personeel op agressieve toon. Ook al deze beschuldigingen zijn volgens de piloot niet waar of hij kan zich er niets van herinneren. In Moskou was hij mogelijk gedrogeerd, claimt hij als verweer.

Onderbroek

Ook in Shanghai gaat het mis. Daar staat de vijftiger volgens een klacht van een purser in zijn onderbroek in een hotel te gillen tegen een vrouw over een verschuldigd geldbedrag. Volgens de gezagvoerder was het niet hij, maar een hotelmasseuse die juist tegen hem schreeuwde.

Op Bonaire gaat het onder andere mis in het hotelrestaurant, waar hij de rosé niet te drinken vindt en over het hotel in het algemeen veel te klagen heeft. Hij kleineert het personeel en schopt stennis bij de receptie. Gesprekken, berispingen en coachingsessies mogen al die jaren na alle gemelde incidenten niet baten.

17.000 bruto per maand

De piloot heeft zijn ontslag tevergeefs aangevochten in de rechtbank. Hij wilde een ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro van KLM. Daar ging de rechter niet in mee. De man wordt per 1 mei ontslagen en krijgt een vergoeding van bijna 190.000 euro mee. De gezagvoerder liep tegen de pensioengerechtigde leeftijd, vloog op de grootste vliegtuigen van KLM (de Boeing 777 en 787) en verdiende ruim 17.000 euro bruto per maand.