Goed zeilweer voor 37e Pieperrace, wel een beetje nat op zaterdag

De wedstrijden beginnen zaterdag om 11 uur met de visserijschepen en kleine tjalken. Om 12 uur is het de beurt aan de grote tjalken en klippers. Ook zondag klikt het eerste startschot om 10.30 uur (visserijschepen en kleine tjalken). Om 11.30 uur begint de wedstrijd voor de klippers en grote tjalken. De prijsuitreiking is zondag om 16 uur in ’t Gat van Nederland.

De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaatsvinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de bruine vloot een aantrekkelijk kijkspel met muziek en een markt. Bovendien zal – net als vorige jaren – in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren.

Pieperrace

De Pieperrace is een wedstrijd voor traditionele zeilschepen en houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.