Na twee jaar mogen ze weer: Irene en 'haar mannen' zijn klaar voor Volendamse Pieperrace

De sfeer zit er al goed in op het schip Nirwana, want na twee jaar mogen ze eindelijk weer meedoen met de Volendamse Pieperrace. Schipper Irene Toxopeus vaart dit weekend met 26 mannen en heeft er ontzettend veel zin in: "De Pieperrace is echt het begin van het seizoen."

De Pieperrace is een wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

Bijna van start

Door het coronavirus is het twee jaar geleden dat de schepen samenkomen en het is dan in de haven van Volendam ook één grote hereniging. De mannen op het schip van Irene proosten enthousiast met een biertje en kunnen niet wachten om de zeilen te hijsen.

In de reportage zijn de enthousiaste mannen te zien en vertelt Irene of het lastig was, vanwege de harde wind, om de Volendamse haven binnen te varen. Tekst gaat door onder de video.