Heemskerk en Uitgeest bouwen samen een opvangplek voor 200 asielzoekers

Langs de grens van Heemskerk en Uitgeest wordt asielzoekerscentrum gebouwd voor 200 mensen. Dat hebben de gemeenten bekend gemaakt. Het centrum komt bij de rotonde tegenover bedrijventerrein De Trompet, vlakbij de afslag A9. Daar was in het verleden ook al een AZC gevestigd. "We hebben in Heemskerk toen al aangetoond dat het heel goed kan."

Het Rijk wil asielzoekers over alle gemeenten in Nederland verdelen, in plaats van over over een paar grote centra, Zoals het er nu uitziet, moet Heemskerk in 2024 149 mensen opvangen en Uitgeest 51. Dat gaan ze dus samen aanpakken.

En dat is begin deze eeuw ook heel goed gegaan. "Zeker op die plek, waar geen huizen direct naast staan", weet Dick Hornberg. Hij was toen voorzitter van Vluchtelingenwerk IJmond. Hij woont in Heemskerk en is nu de voorzitter bij de plaatselijke PvdA.