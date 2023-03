Asielschip blijft nóg zes weken in Velsen-Noord, maar met minder asielzoekers

De Silja Europa, het schip waarop asielzoekers worden opgevangen, blijft nog zes weken in Velsen-Noord. Vanaf 23 april mogen er wel nog maar ongeveer 220 mensen aan boord zijn, in plaats van de duizend van nu. Velsen-Noords raadslid Leo Aardenburg: "Het is allemaal een toneelstuk. Dat ding blijft maar liggen en Velsen-Noord wordt besodemieterd."

Dit is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond. Het plan van het college om ruim 200 asielzoekers 'met binding met de regio' te blijven opvangen in de gemeente, maar dan op een kleiner riviercruiseschip, moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het probleem: de beoogde locaties in IJmuiden of Velsen-Noord of in het Zijkanaal C moeten nog geschikt gemaakt worden.

Alleen de schoolgaande kinderen, hun families (zo'n 170 mensen) en de schipbewoners die stage lopen in de regio (zo'n 50 mensen) mogen na 23 april blijven op de Silja Europa om daarna overgebracht te worden op een ander schip. De rest van de duizend mensen moet elders in Nederland ondergebracht worden.

Kwetsbaar

Aardenburg, raadslid voor LGV en bloemist in het dorp, moet het nog zien: "Het is een spel, een politiek spel, zo voel ik dat. Ze blijven locaties zoeken, die blijken niet geschikt en dat is de VOB-kade (waar het schip nu ligt, red) al wel. En zo blijft het schip gewoon liggen. Wij zijn met LGV tegen een schip in Velsen-Noord of IJmuiden, dat zijn al te kwetsbare wijken."

De Silja Europa zou tot 1 maart in Velsen-Noord blijven liggen. Om een enquête te kunnen houden over de toekomst van het schip bij de inwoners in Velsen-Noord werd dat 16 april, zelfs 23 april, en nu dus rond 4 juni.