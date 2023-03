Blaricumse buurt begrijpt er niets van, heel veel vragen over dood buurvrouw Amanda

De buurt kan het nog amper bevatten. Maandagmiddag werd er aan de Blaricumse Roerdomp in een woning een overleden vrouw van 34 jaar aangetroffen. Het gaat volgens buurtbewoners om Amanda. "Ze leefde een teruggetrokken bestaan en hield mensen op afstand", vertelt een buurvrouw. Inmiddels is er een 33-jarige man opgepakt die volgens de buurt haar partner is.

"Dat deed ze bij iedereen en liet ze heel erg merken." Ze leefde samen met haar huidige partner en drie kinderen aan de Roerdomp in Blaricum. "Ik vond het een knap stel samen, maar je weet nooit wat er achter de voordeur gebeurt", zegt buurvrouw Ciska.

Gistermiddag stroomt de buurt vol met hulpdiensten en politie. Ciska is op dat moment de honden aan het uitlaten. "Mijn man kwam me halen en vertelde dat er iemand was vermoord in de straat. 'Ja hoor, dat geloof ik niet', zei ik tegen hem. Maar het was echt zo." Ciska kreeg in de tijd dat zij daar woonde geen contact met de buurvrouw, ondanks dat ze twee deuren verderop woont.

"Hij maakte wel eens een praatje en zei wel gewoon gedag." Verder omschrijft de buurvrouw de man die is opgepakt als een driftkikker. "Nadat hun kat een tijdje terug was overleden schreeuwde hij dat hij de dader zou afmaken, en ik heb hem ook wel eens horen schreeuwen tegen de kinderen en dacht toen ook 'dat kan wel wat minder'", ligt Ciska toe.

Bij een ronde door de buurt wordt inderdaad duidelijk dat weinig bewoners het slachtoffer kennen. Iedereen maakt zich vooral erg zorgen over de kinderen. "Je hoopt dat ze niet thuis waren het was natuurlijk half twee 's middags" vertelt een vriendin van Ciska, Olga Heimen. "Ze had co-ouderschap met haar vorige partner" aldus Ciska. "Gelukkig hebben ze hun vader nog en zijn ze hopelijk nu daar" voegt Olga daaraan toe.

De buurt begrijpt niet waarom het onderzoek zo lang moet duren en waarom er wordt gesproken van een 'ernstig incident'. "Vanochtend deed ik de gordijnen open en kwam de nieuwe politieploeg alweer aanzetten, dat is geen fijn begin van de dag. Ik hoop dat het snel voorbij is" zegt Ciska.