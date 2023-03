Volop hulp voor vrouw die haar leefgeld vergat bij pinautomaat: "Ik ben sprakeloos"

Mensen willen op allerlei manieren mevrouw Smit-Van Beeren helpen nadat ze vanochtend het leefgeld voor haar gezin vergat mee te nemen uit de pinautomaat. Via de mail, sociale media en ook telefonisch stroomden reacties binnen nadat haar verhaal in de publiciteit kwam. "Ik ben hier heel dankbaar voor. Het kippenvel staat op m'n rug!", zegt de sprakeloze inwoner van Enkhuizen.

De moeder stond vanmorgen met haar 3-jarige zoontje bij winkelcentrum het Koperwiekplein op de bus te wachten, toen ze besloot haar leefgeld voor deze week te pinnen. In de hectiek vergat ze die mee te nemen. "We zitten thuis met een lege koelkast, dus ik moest vandaag wel boodschappen doen", zei ze eerder.

Weldoeners

Het verhaal leidt tot veel reacties. "Ik heb heel veel eten staan in de vriezer. Stuur maar een pb dan kan je het komen ophalen", schrijft iemand op Facebook. Maar ook willen veel mensen haar geld geven. "Ik wil haar graag 50 euro schenken", stuurt weer iemand anders via e-mail.

Binnen twintig minuten nadat het bericht in het nieuws is hangt een Amsterdammer aan de lijn, die het bedrag voor de familie Smit-Van Beeren wil vergoeden. De man, die graag anoniem wil blijven, is met de vrouw in contact gebracht. De vrouw stuurt na hun telefonische ontmoeting een 'Tikkie' naar de weldoener, die direct wordt betaald.

Weekboodschappen

Het geld staat inmiddels op de rekening van de familie uit Enkhuizen, waardoor de moeder vandaag alsnog haar boodschappen kan halen. In een reactie laat zij weten sprakeloos te zijn. "Ik sta hier helemaal perplex van. We hadden dit nooit verwacht! Het is een pak van m'n hart dat mensen dit voor ons willen doen, en het verzacht ons leed. Onze dank is enorm groot!"