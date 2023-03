Enkhuizer vergeet leefgeld bij geldautomaat: "Deze week een lege koelkast"

Een ramp voor mevrouw Smit-Van Beeren uit Enkhuizen. Doordat ze haar gepinde geld vergeten was uit de automaat te halen, is ze in één klap het wekelijkse leefgeld voor haar gezin kwijt. "Onze week is afschuwelijk begonnen. Ik heb vanmorgen wel even gehuild." De vrouw hoopt dat iemand het geld gevonden heeft en aan de familie terug wil geven.

Ze stond vanmorgen met haar driejarige zoontje bij winkelcentrum het Koperwiekplein op de bus naar het station van Enkhuizen te wachten. Ze besloot haar leefgeld voor deze week bij de automaat te pinnen, maar door alle drukte vergat zij het geld uit de pinautomaat mee te nemen. "Mijn zoontje was nogal druk, dus die moest ik in de gaten houden", legt ze uit. "Ondertussen zagen we een bus aan komen rijden, en ik dacht dat ik die moest hebben." Het bleek de verkeerde te zijn. "Dus dat had ik ook nog tegen." Lege koelkast Bij het boodschappen doen kwam ze erachter dat het geld niet in haar portemonnee had en sloeg de paniek toe. "Aangezien we thuis een lege koelkast hebben, moest ik vandaag wel boodschappen doen. Dit was ons enige geld voor deze week. Dus als we het niet hebben, kunnen we deze week niet eten." De moeder vindt het vooral erg voor haar kind. "Die moet uiteraard gewoon kunnen eten. Ik zou het heel moeilijk vinden om te zeggen dat hij een dag of paar dagen niet kan eten", zegt ze. Bank gebeld Volgens de Enkhuizer kunnen er twee dingen met het verloren geld gebeurd zijn. Of de pinautomaat heeft het geld weer ingeslikt, of een voorbijganger heeft de 50 euro gevonden en meegenomen. De vrouw heeft al contact opgenomen met haar bank. "Maar die kunnen nog niets voor ons doen. Ze gaan het onderzoeken, en het duurt drie tot acht dagen voordat het geld eventueel weer op onze rekening kan staan." Ze hoopt daarom dat iemand het geld gevonden heeft en aan de familie kan teruggeven.