Veel afval verzameld op strand Zandvoort: is het strand écht zo vies?

Op het strand in Zandvoort hebben gistermiddag honderden vrijwilligers het zwerfafval opgeraapt. 820 kilo werd verzameld. Is het strand echt zo vies of wist de organisatie Clean Beach Cup de mensen flink te enthousiasmeren om mee te doen? "We hebben er alles aan gedaan om mensen te mobiliseren op deze landelijke strandschoonmaakdag. En dat is goed gelukt."

Gisteren vond de 14e editie van de inzamelingsactie plaats in zowel Nederland als België. In totaal werd 5500 kg afval opgehaald. 3500 vrijwilligers, bestaande uit onder meer surfers en zeilers, maar ook gezinnen en dagjesmensen, hielpen mee met de grote strandschoonmaak. Nergens in Nederland werd zoveel opgehaald als in Zandvoort: maar liefst 820 kilo aan flesjes, netten en blikjes. De organisatie is blij dat zoveel mensen op de been waren in Zandvoort om afval op te halen. "Onder het genot van lekkere drankjes en kraampjes met eten, wisten we veel vrijwilligers te mobiliseren", zegt Louise Versavel van opruimorganisatie Clean Beach Cup. "Met lege zakken gingen ze heen, met overvolle kwamen ze terug. Het stemt ons alleen niet gerust dat er zoveel rommel ligt." "Er is heel veel gevonden", zegt Versavel. "Voornamelijk kleine plastics, zoals visnetjes, mondmaskers en heel veel peuken. En dat laatste is vooral zo dramatisch, omdat peuken niet zomaar vergaan. Mensen begrijpen dat niet altijd."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

The Spot, de plaatselijke surfschool in Zandvoort, deed ook een duit in het zakje. Ze plaatsten tenten en kraampjes, waar bijna tweehonderd mensen op af kwamen. Zij doen voor de derde keer mee aan het duurzaamheidsinitiatief. "Ook dit jaar hebben we net iets meer afval opgehaald dan afgelopen jaren, onder meer doordat veel meer gezinnen, families en dagjesmensen op de inzameldag afkwamen", zegt Danouk Bom van The Spot. Mensen in beweging "Het is fijn dat we zoveel mensen in beweging kregen, het was een hele happening", vervolgt Blom. "Maar treurig is het wel, zoveel plastic op onze stranden en in onze wateren."

Zwerfafval rapen l Fotografie Karin Engels