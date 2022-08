Het strand als asbak: "Je loopt over een tapijt van peuken, hoogste tijd voor een rookverbod"

"We zijn ons kapot geschrokken", zegt Ewout van Galen van stichting De Noordzee. "Op het strand sta je letterlijk op een tapijt van peuken." Vooral in Zandvoort was het raak. Daar raapten vrijwilligers ruim 30.000 peuken, eenderde van het totaal.

Van Galen luidt dan ook de noodklok. In de filters zitten namelijk schadelijke stoffen die in veel gevallen pas na veertien jaar afbreekbaar zijn. "Een sigarettenpeuk is voor 95 procent van plastic en vergaat niet, blijft dus liggen en dat kan leiden tot allerlei microplastics in het milieu. En dan hebben we het nog niet eens over de teer en nicotine die achterblijft. Het is echt tijd voor maatregelen."