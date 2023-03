Ondernemer foodhal Schalkwijk (opnieuw) aan zet: "Kom met een definitief ontwerp"

Ondernemer Kahraman was zelf ook aanwezig bij de commissie ontwikkeling. Hij legde de raadsleden uit dat hij niet snapt waarom de gemeente de bouw van de foodhal zo ingewikkeld maakt. "De gemeenteraad staat achter het plan, uit de buurt komen enthousiaste reacties. We proberen ons steeds aan te passen aan de wensen van de gemeente, maar de rekening wordt telkens bij ons neergelegd. Zo is dit niet vol te houden."

Paarse krokodil

Raadslid Moussa Aynan van Jouw Haarlem reageerde fel. "We moeten ons als gemeente echt schamen. Zo maak je een talentvolle ondernemer kapot. Dit is de 'paarse krokodil' op zijn best. Laten we dit snel regelen en meneer Kahraman straks hoopvol naar huis laten gaan."

Meerdere politieke partijen kwamen met het voorstel om een onafhankelijke mediator in te schakelen om het hele proces snel op gang te krijgen.

Volgens de ondernemer gaat het om drie pijnpunten: de aanleg van ondergrondse vuilcontainers, het plaatsen van een transformatorhuisje en het herhaaldelijk afwijzen van het ontwerp voor de foodhal door de welstandscommissie.