Na vijftien jaar nog altijd geen Foodhal in Schalkwijk: "De tijd dringt"

Vastgoedondernemer en voormalig supermarkteigenaar Aydin Kahraman timmert inmiddels alweer vijftien jaar aan de weg met zijn plannen voor een foodhal bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Ook al ging de gemeenteraad in mei 2021 al unaniem akkoord met het bestemmingsplan; Kahraman komt telkens weer obstakels tegen die door de gemeente worden opgeworpen. “De tijd begint nu echt te dringen”, zegt de ondernemer. “Voor het eind van het jaar moet er een onomkeerbare omgevingsvergunning liggen voor de foodhal op het Floridaplein.”

“We zijn afhankelijk van de wensen en eisen van de gemeente. We hebben meerdere ontwerpen ingediend in samenwerking met de supervisor die de gemeente heeft aangewezen. Die moesten telkens opnieuw van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, terwijl diezelfde supervisor ook namens die welstandscommissie met ons spreekt. Dat is toch gek?”

Aydin Kahraman noemt het een ‘vermoeiend proces’: “Ik hoop echt dat deze toevoeging aan Haarlem en Schalkwijk er komt. Ik heb de gemeenteraad laten weten dat er nogal veel miscommunicatie in het proces is. De wethouder vindt dat de gesprekken op ambtelijk niveau kunnen worden afgedaan, maar ik hoop na donderdag echt eens met hem om tafel te kunnen zitten.”

Aydin geeft zijn droom nog niet op. “Ik hou van Haarlem. Ik ben opgegroeid in Schalkwijk. Ik geloof in de foodhal en in de stad. Toen andere investeerders zich jaren geleden terugtrokken, bleef ik vechten voor de wijk. Het voelt oneerlijk. Ik heb mijn winkels verkocht om me op dit project te storten. Ik wil gewoon mijn werk doen. Het enige dat ik nu echt nodig heb, is een open en transparant gesprek met wethouder Roduner.”

Kahraman vermoedt dat alle ontwikkelingen rond het winkelcentrum zorgen voor vertraging. “Ik begrijp de gemeente wel een beetje. Nadat wij met ons eerste plan kwamen, kwamen er ook andere, grotere partijen met plannen voor het winkelcentrum. Dat maakt het lastiger om de foodhal goed in te passen. Ik ben maar een eenmanspitter en dan is het heel lastig als dure processen steeds weer over moeten worden gedaan. Wij hebben ons huiswerk gedaan. De buurt is enthousiast, de gemeenteraad staat unaniem achter het plan. De vraag is nu: hoe graag wil de gemeente het?”

Kahraman vervolgt: “We zitten inmiddels bij ontwerp versie vijf en ook daarop wil de gemeente weer aanpassingen zien. Deze werkwijze loopt nu al tien jaar dwars door het proces heen en dat gaat pijn doen. Ik wil niet vijftien jaar met dit plan bezig zijn om maar bezig te zijn. Ik wil dit gewoon realiseren voor Schalkwijk. We hebben het over een hal van 800 vierkante meter, het is opmerkelijk dat het allemaal zo lang moet duren.”

Wat is de foodhal?

De foodhal moet een overdekte hal worden op het Floridaplein waar je terecht kunt voor een kop koffie of iets te eten. De horeca moet ook ’s avonds open zijn. Verder komen er ook kramen te staan waar je je verse boodschappen kunt doen. Het gaat om een hal van 800 vierkante meter, waarvan een kwart bestemd is voor de versmarkt en driekwart voor de horeca.

Welke obstakels zijn er nog?

Het gaat om drie terugkerende problemen. De gemeente eist dat het bedrijf van Aydin Kahraman dat de foodhal wil realiseren (Marketplace Developments, red.) de kosten voor de aanschaf en het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers betaalt. Volgens Kahraman was er juist afgesproken dat die kosten voor de gemeente zouden zijn.

Als de foodhal wordt gebouwd, moet er ook een transformatorhuisje komen voor de stroomvoorziening. Volgens Marketplace hoort zo’n transformatorhuis bij de openbare ruimte en is de gemeente daar dus verantwoordelijk voor. De gemeente eist dat het huisje in het pand moet komen. Dat is duur en gaat ten koste van de te verhuren ruimte in de foodhal. In 2020 kreeg Marketplace schriftelijk te horen dat ze betrokken zouden worden bij de plannen voor het inrichten van de openbare ruimte. Dat is volgens Kahraman niet gebeurd.

Het derde en laatste obstakel is het ontwerp. Een door de gemeente aangewezen supervisor houdt in de gaten of aan de eisen en wensen van de gemeente wordt voldaan. Marketplace maakte het ontwerp in overleg met die supervisor en kreeg ook goedkeuring van gemeente en supervisor. Toch bleek het niet te voldoen aan de de eisen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en moest het ontwerp over. Dat klopt niet en zorgt voor grote schade, vindt Kahraman.