Hulpdiensten op Schiphol rukken uit voor vrachtvliegtuig in nood van pakketbezorger DHL

Hulpdiensten op Schiphol zijn eerder vanavond uitgerukt voor een noodsituatie van een vrachtvliegtuig van pakketbezorger DHL. De piloten van de Airbus A300 sloegen alarm vanwege een rookmelding en zijn teruggekeerd naar Schiphol. Meerdere brandweerauto's wachtten het toestel op bij de Polderbaan. De Airbus is veilig geland en onder begeleiding van de hulpdiensten naar een vrachtplatform getaxied.

Een Airbus A300 van DHL nadert Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het vliegtuig vertrok rond 21.30 uur vanaf de Aalsmeerbaan op Schiphol met als bestemming Leipzig. Kort na de start maken de piloten een noodmelding bij de luchtverkeersleiding. Op een geluidsopname is te horen de piloot op de radio een zogenaamde 'mayday-call' maakt en de luchtverkeersleider vertelt dat er een rookalarm is afgegaan. Het alarm is ook duidelijk hoorbaar op de opname.

"Postman 1491, mayday mayday mayday" Piloot DHL-vlucht 1491

Na de noodoproep krijgen de piloten van DHL-vlucht 1491 een aparte radiofrequentie toegewezen om verdere instructies op te volgen. Op Schiphol worden intussen de hulpdiensten opgetrommeld en naar de Polderbaan gestuurd. Een half uur na de noodoproep landt het toestel weer op Schiphol en wordt korte tijd op een taxibaan door de hulpdiensten geïnspecteerd. Tegen 22.20 uur parkeert de Airbus A300 weer op het vrachtplatform van DHL op Schiphol, waar het ongeveer een uur eerder vanaf vertrokken was. Of er echt sprake was van rook of dat het om een vals alarm ging, is nog niet bekend.

De noodoproep van DHL-vlucht 1491 - NH Nieuws / Doron Sajet

