Video: spotter legt 'birdstrike' op Schiphol vast

SCHIPHOL - Een vogel is gisteren op Schiphol in de linkermotor van een Airbus A300 van pakketbezorger DHL gevlogen. De zogenaamde birdstrike is vastgelegd door vliegtuigspotter Sander Polo. Hij registreerde bij toeval hoe de vogel in de motor werd gezogen en daardoor een steekvlam veroorzaakte.