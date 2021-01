Twee gewonden en ravage bij botsing vogelwacht en busje op taxibaan Schiphol

De veiligheid op het platform houdt vakbond FNV al langere tijd bezig. Volgens de bond moet het personeel onder hoge druk en met steeds minder mensen werken. Daarbij zou de veiligheid in het geding komen.

De bosting vond vlakbij een oprit van Buitenveldertbaan plaats. Brokstukken liggen verspreid over de taxibaan. Het vliegverkeer wordt niet gehinderd door het ongeluk. Vliegtuigen stijgen en landen op andere start- en landingsbanen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wist de marechaussee niet. Hoe de twee medewerkers eraan toe zijn, is ook nog niet bekend. Op foto's en de onderstaande video is te zien dat meerdere hulpdiensten zijn opgeroepen, zoals de politiehelikopter, de Brigade Politie en Beveiliging Schiphol van de marechaussee en de brandweer.

