Schiphol gewaarschuwd: boos personeel bereid tot staken voor veiliger werk

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Uit een enquête van vakbond FNV onder 1100 Schipholmedewerkers blijkt dat 60 procent van de ondervraagden zich zorgen maakt om de veiligheidscultuur. Voor de managers van beveiligingsbedrijven, afhandelingsbedrijven en de schoonmakers zou snelheid van het werk en lage kosten belangrijker zijn dan de veiligheid.

Hevige concurrentie

Volgens de bond komt dat door de concurrentiestrijd bij de bedrijven onderling. Als voorbeeld noemt FNV de acht afhandelingsbedrijven die op Schiphol actief zijn. "Door die grote hoeveelheid bedrijven, organiseert Schiphol Group in onze ogen bewust, hevige concurrentie op de luchthaven. Bedrijven doen er letterlijk alles aan om werk te behouden, ten koste van de werknemers en de veiligheid", aldus Joost van Doesburg van FNV.

Een van de veelvoorkomende veiligheidsproblemen volgens de FNV zijn agressieve passagiers. Daarnaast gaat het op het platform van Schiphol ook te vaak mis, stelt FNV. Het personeel rijdt te hard, met aanrijdingen en soms schade aan vliegtuigen tot gevolg.

Fatsoenlijk

Schiphol laat NH Nieuws weten de luchthaven veilig te vinden. "Maar concrete voorbeelden zouden graag met FNV bespreken", vertelt een woordvoerder. Over de arbeidsomstandigheden en het loon zegt de Schiphol: "Schiphol zet zich al jaren in voor fatsoenlijke cao’s op de luchthaven."

Stakingen

Tientallen beveiligers, passagiersmedewerkers, schoonmakers en platform- en bagagemedewerkers voerden vanmiddag actie op Schiphol. Ze liepen van Schiphol Plaza naar het hoofdkantoor. Daar kreeg de directie de klok die aftelt tot 1 februari. Dan moet Schiphol de veiligheid en de arbeidsomstandigheden hebben verbeterd en gezorgd hebben voor een hoger loon.

Voor beveiliger Aroushka Elisabeth is het menens: "Als zij niet luisteren gaan we gewoon door." Op de vraag of ze bereidt is tot staken antwoordt Elisabeht: "Zeker weten."

Een verslag van de actiemars op Schiphol: