Gevonden flessenpost terug bij Duitse afzenders: "Ik kon mijn ogen niet geloven"

Tweeëntwintig jaar geleden gooiden de zusjes Annika en Hannah Jeibmann uit het Duitse Lünen bij het strand van Texel een brief in een fles de zee in. Niet wetende dat die brief ooit ook weer zou aanspoelen, en zelfs dat ze hem zélf nog een keer terug zouden zien. Juist dat is er nu gebeurd. Hun moeder was stomverbaasd: "Ik kon mijn ogen niet geloven."

Dat Annika en Hannah flessenpost in zee gooiden als kind, is niet vreemd. Toen ze klein waren, deden ze dat altijd als ze op vakantie gingen naar Texel. Dat die brief is teruggevonden, is volgens Museum Kaap Skil - waar de brief wordt bewaard - ook niet uitzonderlijk. Wél bijzonder is het dat de verzenders zijn getraceerd, en dat door een Duitse krant.

Een redacteur van de Ruhr Nachrichten schreef in augustus een artikel over de flessenpost van 'een inwoonster uit Lünen' die nu in een Texels museum lag. "Toen ik vervolgens het hele artikel las, kon ik mijn ogen niet geloven", vertelt de moeder van de vrouwen. "Dit ging over onze inmiddels volwassen dochters Annika en Hannah. De hele dag rinkelde onze telefoon omdat mensen het hadden gelezen en ons erop attent wilden maken."

In het echt zien

Hun moeder meldde zich vervolgens bij de redacteur. Dat heeft geleid tot een tweede artikel. Bij het artikel stond zelfs nog een foto van de toen nog jonge meisjes met flessenpost in hun hand. Toen zat er natuurlijk nog maar één ding op: de familie moest de brief ook eens in het echt zien. En dat gebeurde deze week, toen het Duitse gezin voorjaarsvakantie had.

Ze spraken met jutter Gilles over de vondst en brachten, volgens Kaap Skil, de krantenartikelen mee om het verhaal compleet te maken. 'Een heel bijzondere gebeurtenis om na 22 jaar een flessenpostbrief te herenigen met de schrijvers', vindt Corina Hordijk van Kaap Skil.