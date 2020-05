Flessenpost uit Den Helder aangespoeld in Engeland: 'Voor opa van Hollie'

DEN HELDER - De Britse Coralie Martin vond eind april op het strand in het Verenigd Koninkrijk flessenpost met een briefje in het Nederlands. Ze plaatste een bericht op Facebook in de hoop degene te vinden van wie het briefje was. Dat bleek de negenjarige Hollie uit Den Helder te zijn. De flessenpost was een boodschap voor haar overleden opa.

Ongeveer een week na het overlijden van zijn vader ging Barry met Hollie en zijn andere dochter naar het strand in Den Helder. Daar schreven ze briefjes voor hun vader en opa en deden die in flesjes in de zee. "We hadden bedacht dat de zee zo groot en oneindig is, dat die boodschappen vast op één of andere manier bij hem terecht moeten komen.", vertelt Barry.

Dat schrijft Hollie voor haar opa die in maart overleed. De vader van Hollie, Barry, vertelt dat zijn dochter een hechte band had met zijn vader. "Ze waren heel erg close met elkaar. Toen mijn vader ziek was hebben ze nog met elkaar kunnen praten en op een goede manier afscheid kunnen nemen."

"We hebben er nooit aan gedacht hoe ver de flessenpost zou komen. Het was voor opa"

Een paar weken later belde de juf van school op. Een leraar had een bericht op Facebook gezien over aangespoelde flessenpost in Engeland. De Britse Coralie Martin had het flesje op het Mundesley Beach, in het oosten van het Verenigd Koninkrijk ten hoogte van Norwich, gevonden. Ze riep op om het bericht zoveel mogelijk te delen in de hoop dat het Hollie zou bereiken, het bericht werd maar lieft acht duizend keer gedeeld.

Persoonlijk briefje

Toen Barry het belletje van de juf kreeg, was dat wel even schrikken. "Ik heb het heel voorzichtig met Hollie besproken, want het is wel heel confronterend ineens." Niemand had het briefje voor haar opa gelezen, ook haar vader niet. "Het was een heel persoonlijk briefje, nu is het voor iedereen te zien", vertelt hij.

Maar de familie beseft ook dat het een heel bijzonder verhaal is. "Het is heel dubbel. We hebben er nooit aan gedacht hoe ver de flessenpost zou komen; het was voor opa. Dat het nu zoveel aandacht krijgt is heel speciaal."

Terug in de zee

Coralie Martin heeft, zoals Hollie graag wilde, het flesje weer terug in de zee gebracht. Inmiddels gaat het ook met Hollie weer goed. "Het is natuurlijk een hele rare tijd met corona, niet naar school gaan, natuurlijk ook het overlijden van haar opa en dit verhaal," zegt haar vader.

"Ze zei laatst dat ze hoopt dat mensen niet denken dat ze alleen maar verdrietig is, want dat is volgens haar niet zo. Ze vindt het nu ieder geval heel fijn dat het briefje voor haar opa weer terug in zee is."