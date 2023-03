KNRM Zandvoort krijgt met moeite de roosters rond, zoektocht naar vrijwilligers

"Het gaat allemaal krapjes. Als er zieken zijn of mensen op vakantie gaan, dan gaan er wel gaten in het rooster ontstaan", zegt schipper Jan Willem van den Bout van de KNRM in Zandvoort. De lokale reddingmaatschappij is hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers om te voorkomen dat er straks te weinig mensen op de boot zitten tijdens reddingsacties.

'Vrijwilligers gezocht! Met en zonder zeebenen!' staat op een spandoek aan de gevel van het reddingstation in Zandvoort. De nood is hoog. Er worden momenteel vooral 'opstappers' gezocht. Dan denk je, simpel gezegd, aan iemand die even meegaat aan boord tijdens een reddingsactie. Maar zo simpel is het niet, legt Zandvoorter Pieter Versteege uit.

De 53-jarige Versteege is één van de huidige opstappers. Hij is een jaar of vijf voor de KNRM actief. "Het is een beetje ouderwets woord, opstapper. Dat is nog iets van vroeger. Maar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bestaat ook al ruim 200 jaar", vertelt hij.

Versteege woont en werkt in Zandvoort en dat is eigenlijk ook wel een vereiste als je als opstapper in het kustdorp aan de slag wilt gaan. "Je moet namelijk binnen tien minuten op het station zijn nadat de pieper is afgegaan." Versteege handelt in fietsonderdelen en kan, als het nodig is, heel snel bij de reddingsboot zijn. Jaarlijks maakt hij dat enkele tientallen keren mee.

Opgepiept tijdens de boodschappen

Wat betreft de weekenden, de avonden en nachten gaat het nog wel qua roosterbezetting. "Het gaat vooral om de diensten die overdag gedraaid moeten worden. Het is een groot voordeel als je dan al hier in Zandvoort bent. Toch vinden veel Zandvoortse ondernemers het ook wel 'een dingetje' om ineens weggeroepen te worden. Die houden dan liever hun zaak open. Bovendien moet je partner het ook goed vinden. Want je kan zomaar tijdens het boodschappen doen opgepiept worden", aldus de Zandvoorter.

