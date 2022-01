Haarlem NL V KNRM rukt uit in metershoge golven: "Er kwamen muren van water op ons af"

De KNRM van Zandvoort is gistermiddag uitgerukt met de reddingsboot om te oefenen in metershoge golven. Met windkracht 7 waaide het stevig en de golven waren tot wel zes meter hoog. De ultieme omstandigheden voor schipper in wording, Karlien van de Griek, om te oefenen met het uitvaren van de reddingsboot. "Voor mijn gevoel waren de golven wel 10 meter hoog, er kwamen muren van water op ons af"

Karlien zit sinds een paar jaar bij de KNRM en ze wil graag 'roerganger' of ook wel plaatsvervangend schipper worden. Toen haar werd gevraagd gistermiddag of ze mee het water op ging, hoefde ze daar niet lang over na te denken. Het was voor Karlien de eerste keer dat ze de reddingsboot mocht besturen in hele heftige omstandigheden en dat is toch anders dan meevaren. "Het was indrukwekkend", lacht ze. "Je stemt met de opperhoofdschipper af wat de beste manier is om erdoorheen te ploegen. En zo snel en veilig mogelijk door die branding heen te komen."

