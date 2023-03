Verdachten van dodelijke steekpartij Casper Verheijen vrijgesproken: "Sprake van noodweer"

Het is ruim een jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen wordt doodgestoken: de 29-jarige Casper is half januari klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een populaire coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie minderjarige jongens hem aan. Er ontstaat een ruzie en er wordt een mes getrokken.

Drie keer gestoken

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is uit onderzoek van de politie grotendeels duidelijk geworden wat er die dag is gebeurd. Zo is het vastgesteld dat de 16-jarige jongen uit Uithoorn Casper drie keer met een mes heeft geraakt. Het OM is daarom van mening dat er sprake is van voorwaardelijke opzet op de dood. "De jongen zou weliswaar het doden van Casper nooit hebben gewild, maar had zich ervan bewust kunnen en moeten zijn dat die uitkomst mogelijk was."

Het OM eiste 360 dagen jeugddetentie tegen de 16-jarige verdachte. Tegen de twee andere verdachten werden taakstraffen van 80 en 120 uur geëist.