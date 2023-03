Drie tieners horen vonnis in zaak rond dodelijke steekpartij Casper Verheijen

Het is ruim een jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen wordt doodgestoken: De 29-jarige Casper is half januari klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein. Bij een populaire coffeeshop aan de Sloterplas spreken drie minderjarige jongens hem aan. Er ontstaat een ruzie en er wordt een mes getrokken.“Hij is precies in zijn hart gestoken”, vertelt zijn grootmoeder later bij een herdenking. Casper moet met spoed geopereerd worden en overlijdt diezelfde dag in het ziekenhuis.

Verslagenheid

De dood van Casper maakt veel los: zo'n vijftig buurtbewoners houden twee weken later een stilteprotest tegen zinloos geweld. Buurtbewoner Hélène laat weten: "We willen aan de nabestaanden en de omgeving laten zien dat wij al het geweld in de buurt gewoon verschrikkelijk vinden. Dat moet echt stoppen."

Ook in de directe omgeving van Casper slaat zijn dood in als een bom. Met grote verslagenheid nemen de vrienden van het grote skateboardtalent kennis van zijn overlijden. "Dit is zo onrechtvaardig, zo diep en diep triest."

Tekst gaat verder onder de video.