Bankrekening van slechtziende Marco uit Zaandam voor duizenden euro's geplunderd

"Beste Zaankanters HELP!", roept Nathalie Brijker uit Zaandam op Facebook. De bankrekening van haar vader Marco is afgelopen donderdag geplunderd nadat hij zijn bankpas is kwijtgeraakt bij winkelcentrum Gibraltar in Zaandam. "Er is in 24 uur 3.600 euro van zijn bank afgehaald", vertelt Nathalie geschrokken.

Wat er precies is gebeurd bij het winkelcentrum in de wijk Peldersveld is niet duidelijk, daarom vraagt Nathalie of mensen iets gezien hebben. "Mijn vader loopt met een stok en kan slecht zien, dit komt door een scooterongeluk. Ook heeft hij een slecht kortetermijngeheugen. Een makkelijk doelwit voor criminelen dus", vertelt ze.





Even weer terug naar die donderdag: "Rond half elf heeft hij gepind bij de Geldmaat in het winkelcentrum Gibraltar in Zaandam. Daarna is hij naar de Lidl gegaan om broodjes te halen. Hier heeft hij contant afgerekend."



Ergens in die tijd daartussen is zijn pinpas kwijtgeraakt. Deze is waarschijnlijk gestolen of misschien verloren. "Dat weten we niet precies. Ik was er niet bij en mijn vader kan niet goed zien. De dieven hebben waarschijnlijk bij de Geldmaat zijn pincode afgekeken."

Doodziek van

"Mijn vader is er doodziek van, want hij wilde dit jaar voor het eerst weer zelfstandig op vakantie. De volgende ochtend kwamen we erachter dat er 3.600 euro van zijn rekening was gehaald."

De familie Brijker heeft direct de bank gebeld en camerabeelden opgevraagd. "Het onderzoek loopt nog en het is nog afwachten of hij het geld terugkrijgt, want mijn vader weet niet meer wat er precies is gebeurd. Daarom is het belangrijk dat we weten hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Daglimiet

Ook is het een wijze les. "We hebben allemaal in de familie direct ons daglimiet naar beneden gehaald. Uiteraard hebben we de politie gebeld en vanavond gaan we langs het politiebureau om aangifte te doen."