17-jarige bestuurder rijdt voetganger aan in Zaandam, vrouw zwaargewond

De bestuurder van de auto die gisteravond een voetganger heeft aangereden aan de Vermiljoenweg in Zaandam is een jongen van 17 jaar oud. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeluk raakte een vrouw zwaargewond.

De vrouw werd gisteravond rond 20.15 uur geschept door de auto. "Wat er precies is gebeurd, wordt uitgezocht door de verkeersongevallen analyse", zegt een woordvoerder van de politie. "Het slachtoffer heeft behoorlijk letsel. Hoe haar toestand nu in het ziekenhuis is, is niet bekend."

De bestuurder van de auto is gisteravond aangehouden door de politie, maar is ondertussen weer thuis. De 17-jarige blijft wel verdacht van gevaarlijk rijgedrag.

"De jongen van 17 had wel een rijbewijs, maar op die leeftijd is het verplicht begeleiding te hebben in de auto", legt de woordvoerder uit. "Uit verklaringen blijkt dat hij alleen in de auto zat. Op dit moment hebben we zijn rijbewijs ingenomen." Of de jongen die later terugkrijgt, moet nog blijken.