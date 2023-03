Voetganger wordt in Zaandam geschept door auto en raakt ernstig gewond

Aan de Vermiljoenweg in Zaandam heeft vanavond een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Een voetganger werd door een personenauto geschept en raakte hierbij zwaargewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een voetganger stak rond 20.20 uur de Vermiljoenweg, ter hoogte van de brandweerkazerne, over toen die geschept werd door een auto. De auto kwam vermoedelijk pas enkele tientallen meters verderop tot stilstand. Na het ongeluk kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een trauma team, naar de plek van het ongeluk toe.

De politie heeft de omgeving van het ongeval afgezet voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was en of er sprake was van een verkeersovertreding. De Vermiljoenweg blijft voorlopig nog afgesloten in verband met het politieonderzoek. Het verkeer wordt omgeleid.