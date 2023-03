Lente van start, maar lekker weer laat nog even op zich wachten

Ook morgenochtend kan er regen vallen. "In de middag wordt het geleidelijk aan droog", gaat de weerman verder. "En kan de zon af en toe even schijnen en loopt de temperatuur op naar 13 graden." De wind blijft naar verwachting even krachtig als vandaag.

"Het is vandaag bewolkt nu en op veel plaatsen valt er wat regen en motregen", zegt Visser. "Dat gaat de rest van de dag eigenlijk zo door." Het wordt vanmiddag maximaal 9 tot 10 graden en de wind komt uit het zuidwesten. "Aan de kust en op het IJsselmeer is er windkracht 5 tot 6."

De meteorologische lente is al op 1 maart begonnen en veel mensen denken dat de astronomische lente op 21 maart begint, maar het begint vanavond al. De zon staat dan recht boven de aarde, maar het zonnige weer laat nog even op zich wachten. "Het wordt een wisselvallig begin van de astronomische lente", zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio.

Het gaat er ook flink bij waaien. "Boven land is de wind vaak vrij krachtig." Dit komt neer op ongeveer windkracht 5, maar aan de kust kan dit oplopen tot windkracht 7.

Ook in het weekend roert maart zijn staart en blijft het wisselvallig. "Maar dan zien we wel wat lagere temperaturen", zegt Visser. Maar hij stelt ons gerust. "Het is niet zo dat we dan meteen weer de winter induiken, maar de temperatuur gaat enkele graden naar beneden."

Begin volgende week gaat het minder regenen, maar ook dan blijven de temperaturen lager. "Midden volgende week zien we de temperatuur waarschijnlijk weer oplopen."

Natte maand

"Het wordt een natte maand", concludeert de weerman over maart. In tegenstelling tot vorig jaar, toen was het juist extreem droog. Maart is vaak erg droog, legt de weerman uit. "Maar dit jaar dus niet."