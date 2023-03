Velsen-Zuid aA nl Boerderij heeft vroege lente met geboortegolf: "Dertien lammetjes geboren"

Hoewel het weer buiten nog guur en koud kan aanvoelen en het soms zelfs sneeuwt is het in Velsen-Zuid al vroeg lente. Daar zijn midden in Spaarnwoude Park bij Boerderij Zorgvrij de afgelopen dagen talloze dieren geboren. Dertien lammetjes en een dozijn kuikentjes. Bovendien zijn er twee biggen en twee konijntjes te bewonderen.

Volgens gastvrouw Ellen Uitendaal is het druk bij de stal. Ze zag de laatste tijd heel wat mensen de moeite nemen om alle nieuwe dieren te zien. "In de voorjaarsvakantie was het topdrukte. Iedereen wilde de nieuwe dieren zien. Het is gezellig zo vroeg in het jaar." Drieling Boer Klaas zorgt al 35 jaar voor de dieren, maar ook hij heeft het gezellig druk met alle aanwinsten. "Het is ieder jaar, maar het blijft leuk om al dat nieuwe leven te zien. Een schaap heeft een drieling gekregen. Ze heeft twee spenen, maar vooralsnog hoeven we geen lammetjes bij te voederen." Boerderij Zorgvrij is in Velsen-Zuid voor iedereen toegankelijk en gratis te bezoeken.