Volendamse Sarah (20) werd verrast door lawine: "Ons moppie is niet meer"

Het is het gesprek van de dag in Volendam op de zaterdagmarkt. Opnieuw wordt het dorp opgeschrikt door een jonge dode. Dit keer gaat het om de 20-jarige Sarah met Volendamse roots, die in Amsterdam woonde. Ze is vrijdag omgekomen bij een lawine in het Oostenrijkse Serfaus. Haar vader reageert nu op Facebook: "Ons moppie is niet meer."

De vader van Sarah schrijft bij een foto van zijn dochter waar ze breed lachend opstaat met blonde lange haren dat ze op 17 maart is gestorven. "Ze pakte een klein stukje tiefschnee en werd verrast door een lawine. Ze was gelukkig en verliefd de afgelopen maanden. Dat geeft ons wat troost. Maar wat zijn we ontzettend verdrietig. Ons moppie is niet meer. Dankjewel voor al jullie berichtjes."



De sfeer op de zaterdagmarkt in het centrum van het dorp is bedrukt. "Weer zo'n jong iemand die uit het leven wordt gerukt", zijn de reacties. Eind november kwam de 15-jarige Jim om het leven nadat hij in het dorp werd aangereden door een auto. De sfeer op de zaterdagmarkt in het centrum van het dorp is bedrukt. "Weer zo'n jong iemand die uit het leven wordt gerukt", zijn de reacties. Eind november kwam de 15-jarige Jimnadat hij in het dorp werd aangereden door een auto.

Gedachteboek