Handhaving Korfbal League Blauw-Wit definitief, Groen Geel moet aan de bak

De korfballers van Blauw-Wit spelen ook volgend seizoen op het hoogste niveau in de zaal. Door de nederlaag van concurrent Groen Geel vanavond bij PKC hoeven de Amsterdammers niet meer te vrezen dat ze op de negende plaats in de Korfbal League eindigen.

Groen Geel had een wonder nodig om Blauw-Wit nog te achterhalen. Winnen in Papendrecht van koploper PKC bleek zoals verwacht een onmogelijke opgave. Het werd 32-20. Blauw-Wit verloor zelf ook dik: de uitwedstrijd tegen DVO eindigde in 30-15. Met nog één wedstrijd te spelen blijft het verschil tussen beide Noord-Hollandse ploegen twee punten. Maar doordat het onderlinge resultaat in het voordeel is van Blauw-Wit kan Groen Geel de play-down wedstrijden niet meer ontlopen.

Brutaal

Groen Geel nam in de openingsfase kort brutaal de leiding. Dankzij vier opeenvolgende scores leidde de ploeg van Dico Dik na tien minuten met 4-2. PKC stelde snel orde op zaken en maakte het verschil vanaf 4-5 met een run van negen punten. De overwinning kwam daarna geen moment in gevaar. Carlo de Vries werd topscorer van Groen Geel met zes treffers.

Blauw-Wit kon in Bennekom bijna één helft goed meekomen met DVO dat een ticket voor de halve finales voor het grijpen heeft. Maar na de benutte strafworp (8-6) van Frank Mostard in het slot van die eerste helft liep de thuisploeg weg naar een 13-7 ruststand. Na rust slaagde Blauw-Wit er niet meer in om aan te haken.

Korfbal League 2

Om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te mogen acteren moet Groen Geel in een play-down serie van maximaal drie wedstrijden afrekenen met de verliezend finalist van de Korfbal League 2, voorheen de hoofdklasse. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bekend.