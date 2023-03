Mike Snoei hekelt collega na gelijkspel in Helmond: "Schrijnend"

Lang hield Telstar met tien man stand tegen de elf van Helmond Sport. Uiteindelijk moest de ploeg van Mike Snoei in blessuretijd alsnog de gelijkmaker incasseren: 2-2. Keerpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Christos Giousis. "Dom. Hij moet het niet zover laten komen."

Mike Snoei over de rode kaart van Christos Giousis - NH Sport/Frank van der Meijden

"Het was vederlicht en dan zo resoluut een rode kaart trekken. We gaan het met Giousis bespreken. Dit noemt de scheidsrechter waarschijnlijk natrappen, maar dit was natikken", kijkt Snoei terug op het voorval.

"Schrijnend. Doe gewoon doordeweeks je werk" Telstar-trainer Mike Snoei

Snoei had bovendien geen goed woord over voor zijn collega Bob Peeters, die halverwege de eerste helft een ogenschijnlijke geveinsde blessure van zijn doelman aangreep om zijn team toe te spreken. "Schrijnend. Het ging vanavond over respect en tolerantie. Je maakt hier hele groepen mee gek. Het hele elftal kwam naar de kant. Doe gewoon doordeweeks je werk."

Mike Snoei had geen goed woord over voor zijn collega Bob Peeters - NH Sport

Doodziek Voor Thomas Oude Kotte waren vanavond, net zoals voor alle andere Witte Leeuwen, de druiven zuur. "Doodziek ben ik ervan. We krijgen een rode kaart, maar we gaan er goed mee om als team. Iemand die zo een rode kaart krijgt, neem je altijd wat kwalijk", aldus Oude Kotte.

Thomas Oude Kotte: "Pech? Gewoon doodziek" - NH Sport