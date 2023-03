Zaans woonprotest afgelast uit angst voor rellen

Niet iedereen binnen de organisatie was bang voor ongeregeldheden en heeft besloten zich af te splitsen. De nieuwe organisatie genaamd Woonopstand075 is van plan alsnog een demonstratie te organiseren. Die moet plaatsvinden op 22 april. Woordvoerder Zazilie Currie van Woonopstand075 laat weten dat ze niet uit zijn op het uitlokken van geweld: "We gaan ervoor zorgen dat de demonstratie op 22 april succesvol wordt en dat we een goed geluid gaan maken tegen de woningcrisis in Zaanstad."

Radicale sprekers

Maar Tom van Dee wil dat de demonstratie helemaal niet meer doorgaat: "Er zullen radicale sprekers aan het woord komen. Het demonstratierecht wordt misbruikt, dit protest gaat niet meer over wonen. Terwijl dat thema juist aandacht verdient. Ik kwam op voor de buurt, wilde in gesprek met de politie en heb het professioneel aangepakt en nu wordt het overgenomen door mensen die alleen maar uit zijn op geweld plegen onder het mom van demonstratierecht."