Zaandammers blijven sloop vrezen: 'Bang om vandaag of morgen eruit gezet te worden'

In september 2021 werd duidelijk dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om toch door te gaan met de nieuwbouw van ongeveer 550 woningen aan de Peperstraat. Dit betekent dat ondanks de protesten van de bewoners de Beatrixtoren wordt gesloopt.

Bewoners verliezen ondanks protest

Om hier toch nog een stokje voor te steken, laten belangstellenden in oktober van zich horen. Tijdens de inspraakavond valt het woord 'participatie' vaak. Want de bewoners voelen zich alles behalve betrokken bij de sloop- en bouwplannen. "Er is geen draagvlak voor", laat een bewoner tijdens zijn spreektijd duidelijk weten.

Uiteindelijk blijkt het niet genoeg. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan. Toch zijn er nog wel vraagtekens. Zo worden er veel moties ingediend over het parkeerprobleem, waar oud-verkeersdeskundige Dick Schilp zijn zorgen eerder bij NH Nieuws over uitte.