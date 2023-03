Dag 10 van staking vloerenfabriek Forbo, werknemers lopen stille tocht

De werknemers van vloerenfabriek Forbo Flooring BV in Assendelft gaan door met hun staking. Het is de tiende dag en vandaag lopen de medewerkers een stille tocht dwars door Krommenie om afscheid te nemen van het "ooit zo sociale bedrijf."

Gert Koster van vakbond CNV staakt samen met 160 werknemers. Zo wil CNV Vakmensen bijvoorbeeld 10 procent loonsverhoging, met als voorwaarde dat iedereen er bruto per maand minimaal € 322,- (op fulltime basis) op vooruitgaat. "Forbo kwam eerder met een eindbod van 6,5 procent en dat vinden wij niet genoeg", legt Koster uit.

Tijdens de vorige actiedagen hielden de medewerkers lawaaiprotesten met fluitconcerten vanaf de parkeerplaats richting de directie. En daar was de directie blijkbaar niet van onder de indruk. Daarom nu opnieuw een actie.

Nieuw eindbod

"Forbo heeft gistermiddag een nieuw eindbod gegeven en dat is eigenlijk alleen maar 8 procent loonsverhoging. En de andere vijf punten die wij ook belangrijk vinden voor een nieuw cao zijn opzij geschoven." De vakbond gaat vandaag een peiling houden onder de stakers of het genoeg is.

Koster: "De verwachting is dat het merendeel van de medewerkers hier niet mee akkoord gaan. Het is alleen puur geld en aan die andere vijf punten zoals een energiebonus van rond 600 euro, iedereen in de cao en vrij op 5 mei, is geen gehoor aangegeven. En dat is voor de mensen niet genoeg."